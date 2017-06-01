疑玩網遊搶「Buff」引爭執 男大生校內宿舍被砍

2017-06-01 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢理工大學在昨晚發生了鬥毆事件，2名男大生疑似在玩網路遊戲時，因搶「Buff」（遊戲內的增益效果）起了爭執，2人發生口角，甚至動起了刀子，有1名勸架的學生也受傷，現場血跡斑斑，所幸3人送醫後，均無生命危險。校方在今日證實有鬥毆事件，表示當下已及時報警，並將學生送醫。

根據《封面新聞-華西都市報》報導，武漢理工大學一名知情的學生透露，事件發生在5月31日晚間7點左右，地點是在南湖校區的南四樓，當晚他和女朋友吃晚餐，送她回宿舍，隨後他也回到了南四樓，一上樓就看到一個同學倒臥在血泊中，周圍有許多同學圍著，這些人幫忙按住受傷的同學傷口，場面還有點血腥，不久後受傷的學生被送往醫院，警方也來到了現場。

事發後，該校學生在網路上對這2名同學發生爭執的原因展開議論，其中最多的說法是「遊戲說」，因為2人一起玩遊戲，但資源分配不均，在搶「Buff」時起了爭執，發生口角，最後動了刀子。

實地採訪該校學生，1名學生表示，除了「遊戲說」外，還有2種說法，一是受傷的學生給砍人的學生「戴綠帽」，二是調整冷氣溫度問題。

另名學生表示，他朋友和傷者住同一棟宿舍，事後被警方找去做筆錄，據他朋友說法，事發當時，只有衝突雙方在寢室內，所以並沒有人知道真正的原因，除了衝突雙方受傷外，還有一個勸架的同學遭到誤傷，但3人送醫後都沒有生命危險。

報導媒體指稱，今日上午打電話給武漢理工大學的新聞發言人詢問，但先後打了7次電話都被掛斷，對方也沒有回覆簡訊；詢問轄區派出所，1名警方聯絡人表示在休假，另1名則是直接掛電話。

武漢理工大學在今天通過官方微博發布消息：「昨晚7時許，我校南湖校區2名學生因矛盾糾紛在寢室發生鬥毆致傷事件，發生後，我校及時報警並將學生送往醫院救治。」