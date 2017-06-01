《紐時》精簡編輯增聘記者 取消「公共編輯」

2017-06-01 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》（New York Times）當地時間週三（31日）對編輯部員工提出優離方案，希望能精簡編輯人數，另外，也將裁撤內部監督員「公共編輯」一職。

《紐時》發出的備忘錄宣布上述消息，《紐時》表示此目的為精簡編輯，將會把現在分為兩部分的編輯部合而為一。執行總編巴奎特（Dean Baquet）與副主編卡恩（Joseph Kahn）表示，若申請優退的人數不足，將會出面裁員，在編輯上省下的人事費用，則可增聘100名記者，未來《紐時》計劃讓記者擔負更多的責任。

《法新社》報導，《紐時》新聞中心去年員工人數約1300人。

《紐時》現任公共編輯史派伊（Liz Spayd）將在週五（2日）離職。公共編輯一職是《紐時》在2003年設立的，當年《紐時》爆發剽竊、假新聞等醜聞，因此設立公共編輯監督新聞品質和標準，回應讀者問題等，盼能重獲公眾信任。

《紐時》發行人沙茲柏格（Arthur Sulzberger Jr.）認為，現今社群網站發達，可和讀者共同成為監督媒體的力量，比單一個人更加有影響力。

未來，《紐時》在5月30日新設的讀者中心可能會分擔公共編輯的部分職務，此中心會直接回應讀者，解釋編輯台立場，鼓勵讀者表達意見。此外，《紐時》也會開放更多篇報導供讀者留言。