翼展達177公尺！ 全球最大飛機首度亮相

全球最大飛機「Stratolaunch」週三（5月31日）在美國首度亮相。（法新社）

2017-06-01 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大飛機「Stratolaunch」週三（5月31日）在美國首度亮相，這架由微軟聯合創辦人保羅阿倫（Paul Allen）出資研發的巨型飛機，用途不是載人，而是要飛上高空發射衛星，計畫在2019年進行發射演示。

綜合外媒報導，「Stratolaunch」週三駛出位於美國加州莫哈未航空與太空港（Mojave Air and Space Port）的機庫，這架巨型飛機有28個輪子、高72公尺、翼展177公尺，配有波音747使用的6個發動機，總重達225噸。

Stratolaunch主要任務是裝載火箭到平流層後，再發射上太空，據報，其可同時裝載3支總重量110噸的火箭，不需要分開逐次發射，可節省更多成本。

Stratolaunch的CEO弗洛伊德（Jean Floyd）說，接下來幾個週和幾個月內，將進行地面和飛行測試，目標是在2019年進行發射演示。

出資的億萬富翁保羅阿倫去年曾表示，這種飛機搭載的火箭發射平台重複使用，可大大減少衛星等候發射的時間。他深信這種做法更划算、更有效率。