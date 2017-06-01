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LGBT西安大會遭取消 中國網友：看看台灣再看看西安

2017-06-01  23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安9位同志活動家原訂於上週日（5月28日）舉行首次LGBT權利會議，但活動遭當局強制取消，籌畫者們也被當地警方拘留，與外界失聯8個小時之久，當時警方警告他們說：「不准再在西安組織活動，西安不歡迎同性戀」，除此言論外，西安警方並未解釋具體理由。

據《路透》報導，台灣日前成為亞洲第一個同婚合法國，中國的同志也受到鼓舞，當地同志花3個月策劃「Speak Out 2017西安大會」旨在消除歧視，推進社會公正，為LGBT群體發聲，原訂參與人數高達400人。

但活動卻因政府打壓從無限延期改為「正式取消」，而籌劃此活動的9人也遭到西安警方扣留在警局，且必須繳出手機、活動官網帳號密碼、講者名錄等多項資料。

當局作法讓大批中國人感到不滿，認為西安在全國面前建立了一個惡劣的、不寬容的例子。

有中國網友在微博上寫下：「看看台灣，然後再看看西安。」、「人家對面的彩虹旗都升起來了，我們呢，連說同性戀幾個字都得藏著掖著。」

而這其實不是近期中國打壓同志團體的爭議，上週流行於中國的女同志約會軟體「Rela」在微博的帳號及網站都被關閉，目前用戶皆無法使用，而該公司及App Store 仍未做出任何回應。

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  • 中國西安首次LGBT權利會議遭強制取消，引發不小抨擊聲浪。（圖擷自微博）

    中國西安首次LGBT權利會議遭強制取消，引發不小抨擊聲浪。（圖擷自微博）

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