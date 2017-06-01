澳女網名將反同挨批 前球后：以她命名球場應改名

前球后娜拉提諾娃呼籲，應把以考特命名的「瑪格麗特考特球場」改名。（法新社）

2017-06-01 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕澳航（Qantas）支持同性婚姻，澳洲傳奇女網選手考特（Margaret Court）最近公開表示拒搭以示抗議，此舉引發網球圈不滿，前球后娜拉提諾娃（Martina Navratilova）呼籲，應把以考特命名的「瑪格麗特考特球場」改名。

綜合外媒報導，考特日前公開發表了「反同性戀」觀點，稱「網球圈充滿了女同志」，昨天世界球王穆雷（Andy Murray）公開譴責考特，許多球員也醞釀明年澳洲網球公開賽時，拒絕在「瑪格麗特考特球場」打比賽。

有「女金剛」之稱、生涯拿下18座大滿貫的女同性戀選手娜拉提諾娃今天公開批評考特，她怒嗆，「現在知道考特是哪種人了吧！她是一個出色的網球員，同時也是種族主義和反同性戀者。」

娜拉提諾娃表示，考特做法不只是在表達意見，還會讓LGBT族群的權利更難爭取。她也呼籲以考特命名的球場應該改名為「伊文古拉貢球場（Evonne Goolagong Arena）」。

古拉貢是在1970年代至80年代初的澳洲女網名將，曾獲得過14次大滿貫冠軍，其中包括7次單打冠軍。