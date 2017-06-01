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保護「文藝復興搖籃」 佛羅倫斯灑水趕野餐客

2017-06-01  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕義大利佛羅倫斯出奇招！由於老是有眾多遊客坐在珍貴教堂前的台階上用餐，卻留下垃圾破壞環境，佛羅倫斯市長想出了一個極端的方法保護「文藝復興搖籃」：在台階上灑水，讓遊客無法坐在溼答答的地上野餐。

綜合外媒報導，佛羅倫斯市長納爾德拉（Dario Nardella）說，他們沒有反對遊客到訪，稱遊客是這個城市的重要資源，但有個禮儀問題，「大多數的遊客都相當有禮和優雅，但那些不尊重文化遺產的人們，坐在台階上用餐，還把垃圾留下」。

納爾德拉在當地時間週三（5月31日）上午宣布，「從今天起，我們將嘗試一個簡單的措施：在教堂前台階上灑水，以清理空間，希望能阻止人們在那裡吃飯、喝酒、製造混亂。」他說，佛羅倫斯有很多充滿戶外坐位的咖啡館，「教堂不是餐廳，而是宗教和文化遺址」。

第一個實施灑水趕客的地方，是聖十字聖殿和佛羅倫斯聖神大殿，每天午餐時間會有人在台階上灑水。納爾德拉說，經過初期實驗後，市府會評估是否擴大施行地區，例如人行道。

但有民眾批評此舉會趕走遊客，還有人批是菁英主義行為，因為此舉瞄準的是吃外賣食物的人，而非在昂貴餐廳用餐者。還有人指出，在高溫炎熱天氣下，這些野餐者可能不介意「被淋浴」。

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  • 佛羅倫斯市長想出了一個極端的方法保護「文藝復興搖籃」，即在台階上灑水，讓遊客無法坐在溼答答的地上野餐，以免留下垃圾破壞古蹟。（歐新社）

    佛羅倫斯市長想出了一個極端的方法保護「文藝復興搖籃」，即在台階上灑水，讓遊客無法坐在溼答答的地上野餐，以免留下垃圾破壞古蹟。（歐新社）

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