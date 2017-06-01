| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國務院稱新疆人權大躍進 網友：中國式的人權

中國強力維穩新疆，警察會盤查人民的身分。（資料圖 路透）

2017-06-01  17:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國對於新疆採取高壓管制，曾被聯合國人權委員會批評騷擾與恫嚇少數民族，而今（1）日中國國務院新聞辦公室發表《新疆人權事業的發展進步》白皮書，文中聲稱新疆各族人權保障不斷提升，保障了新疆各族人民當家作主的權利。此篇文章在PTT引起廣大討論，網友感到相當不以為然，有人表示這是「中國式的人權」。

據《新華網》所記載的白皮書全文，文章開頭即強調，「實現充分的人權是人類長期追求的理想，也是包括新疆各族人民在內的全中國人民長期為之奮鬥的目標」，根據白皮書內容，中國長期以來重視新疆工作，堅持依法治疆、團結穩疆、長期建疆，切實保障各族人民平等參與、平等發展權利，並共享發展成果，使新疆的人權事業不斷得到進步。

而此文於PTT引起廣大討論，多數人覺得不以為然，有人問：「向後躍嗎？」、「從扣分躍升到零分嗎？」、「沒有人權問題怎麼會人權大躍進？」，也有人暗諷，「有中國式的民主，也有中國式的人權。」

網友對白皮書的內容相當不以為然。（翻攝自PTT）

網友質疑是否不進反退。（翻攝自PTT）

網友認為沒有問題何來的躍進。（翻攝自PTT）

網友認為這是中國式的人權進步。（翻攝自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新疆
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：中國務院稱新疆人權大躍進 網友：中國式的人權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.