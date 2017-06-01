中國務院稱新疆人權大躍進 網友：中國式的人權

中國強力維穩新疆，警察會盤查人民的身分。（資料圖 路透）

2017-06-01 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國對於新疆採取高壓管制，曾被聯合國人權委員會批評騷擾與恫嚇少數民族，而今（1）日中國國務院新聞辦公室發表《新疆人權事業的發展進步》白皮書，文中聲稱新疆各族人權保障不斷提升，保障了新疆各族人民當家作主的權利。此篇文章在PTT引起廣大討論，網友感到相當不以為然，有人表示這是「中國式的人權」。

據《新華網》所記載的白皮書全文，文章開頭即強調，「實現充分的人權是人類長期追求的理想，也是包括新疆各族人民在內的全中國人民長期為之奮鬥的目標」，根據白皮書內容，中國長期以來重視新疆工作，堅持依法治疆、團結穩疆、長期建疆，切實保障各族人民平等參與、平等發展權利，並共享發展成果，使新疆的人權事業不斷得到進步。

而此文於PTT引起廣大討論，多數人覺得不以為然，有人問：「向後躍嗎？」、「從扣分躍升到零分嗎？」、「沒有人權問題怎麼會人權大躍進？」，也有人暗諷，「有中國式的民主，也有中國式的人權。」

網友對白皮書的內容相當不以為然。（翻攝自PTT）

網友質疑是否不進反退。（翻攝自PTT）

網友認為沒有問題何來的躍進。（翻攝自PTT）