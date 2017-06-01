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美國欲退巴黎氣候協定 專家：比硬留下來亂好

美國總統川普傳有意退出《巴黎氣候協定》，有少部分學者認為如果美國無法遵守承諾在2025年前達標，退出將會是較好的做法。（法新社）

2017-06-01  21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普傳有意退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement），不少氣候學者與企業家都紛紛站出來呼籲川普重新考慮，但也有少數專家表示如果美國做不到減碳承諾，退出會是對世界較好的辦法，若續留組織，將在仍有發言權的情況下變動條款，反而是種危害及風險。

據《華盛頓郵報》報導，歐巴馬執政時期加入《巴黎氣候協定》，美國目標設在2025年前將溫室效應氣體排放量減至比2005年少26%至28%，而川普政府因無法達標欲退出協定，雖大多數美國人民及生態學者都希望續留組織，但澳洲國立大學氣候和環境政策專家康普（Luke Kemp）指出，美國退出其實是對世界較好的做法。

康普指出，許多學者擔憂身為第二排碳大國的美國如退出將引發骨牌效應，但其實如果無法信守承諾仍續留組織，反而會從內部動搖整個協定的根本，且因仍有發言權能在未來決定條款走向，反而會造成更大的破壞。

不同於多數學者的意見，康普進一步表示：「協定的成功有很大程度是依賴於其承諾和審查過程，藉此創造政治壓力，推動低碳投資」，而川普政府積極消減環境和氣候管制法規的做法使美國更難達標，這時反而會促使其他國家挺身努力，如中、印目前就有顯著的進步。

其他專家也同意康普論點，並指出即便川普現在退出了，但遏制氣候變遷是遠程計畫，下一任美國總統仍能夠決定重返《巴黎氣候協定》。

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