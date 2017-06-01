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少女「用這招」讓招生官大笑 成功被耶魯錄取

美國少女卡羅萊娜在申請耶魯大學時寫下自己對披薩的癡狂，創意大膽的題材讓她成功被錄取。（圖擷自tennessean.com）

2017-06-01  20:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一名高中女生卡羅萊娜（Carolina Williams）之前在申請耶魯大學時，以一篇「對披薩的狂熱」文章，獲得招生官員青睞，成功被錄取，讓她喜出望外。

綜合外媒報導，目前就讀瑞文伍德（Ravenwood）高中的卡羅萊娜先前在耶魯大學申請被要求以「喜歡做的事」為主題寫一篇文章，當時她靈機一動，寫下自己對「papa john's」披薩店的狂熱，並說「在家門前收到那些冒著熱氣的硬紙板外送盒已經是我的一種習慣，披薩被切成八片的方式讓我感到獨立、安慰和快樂。」

耶魯大學一名招生官員對卡羅萊娜的文章印象深刻，還在錄取信中寫說：「作為一名愛好披薩的同伴，我看完妳的申請文章後放聲大笑，然後馬上點了一個披薩。」除了創意極佳的題材，卡羅萊娜在校成績也名列前茅，還參與許多課外活動。

卡羅萊娜對於自己被錄取的消息興奮不已，雖然因為獎學金的因素，她最後選擇了阿拉巴馬州的奧本大學（Auburn University），但她仍在個人推特上向「papa john's」致意，表示因為他們家的披薩，讓她成功被耶魯錄取。

「papa john's」也用官網推特向她道賀，同時表示非常榮幸可以出現在她的申請文章裡。

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  • 卡羅萊娜事後在推特上感謝「Papa John's」美味的披薩讓她成功被頂尖大學錄取。（圖擷自推特）

    卡羅萊娜事後在推特上感謝「Papa John's」美味的披薩讓她成功被頂尖大學錄取。（圖擷自推特）

  • 「Papa John's」披薩店得知消息後，用官網親自向卡羅萊娜道賀。（圖擷自推特）

    「Papa John's」披薩店得知消息後，用官網親自向卡羅萊娜道賀。（圖擷自推特）

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