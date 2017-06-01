川普欲退巴黎協定 蘋果庫克也急call白宮

庫克呼籲白宮說服川普，別輕易退出巴黎氣候協定。（路透）

2017-06-01 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普曾表態「不相信全球暖化」，昨天又傳出將宣布退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement），蘋果執行長庫克（Tim Cook）也已加入遊說行列，呼籲川普別退出協定。

《彭博社》報導，庫克昨天呼籲白宮官員說服川普，千萬別輕易退出《巴黎氣候協定》否則將對美國帶來更多損失。

報導指出，多家企業巨頭受陶氏化學執行長利偉誠（Andrew Liveris）號召，目前已有30家大公司高層共同支持協定，當中除了蘋果的庫克外，還包括擔任川普顧問的伊隆馬斯克（Elon Musk），其他像是Google、臉書、英特爾和微軟等25家公司也已簽署一項文件。

美國環境責任經濟聯盟（Ceres）主席盧波表示（Mindy Lubber）表示，「美國主要企業的領袖正在繼續嘗試，通過各種方式說服白宮。這些企業領袖是川普特別重要的利益相關者。」

川普預計美國時間1日下午3點正式對外宣布，熟悉白宮人士透露，川普傾向退出協定，但宣布前遊說仍在進行中。另外《紐約時報》報導指出，白宮內部對美國是否退出巴黎協定呈現兩極，據傳有3名白宮幕僚稱川普會退出協定。