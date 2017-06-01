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悲！日實習女醫月加班「251小時」 輕生被認定過勞

2017-06-01  16:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟市一名37歲的實習女醫師木元文，在去年1月時服用安眠藥加酒自殺身亡，她的家屬根據加班紀錄控訴，認為木元文曾經有一個月加班到251個小時，導致身心方面承受不了才選擇結束生命。新潟當局昨（31日）認定，木元文的自殺原因和過勞死有直接關係。

據《每日新聞》報導，木元文本來是個護理師助手，但她對醫學非常有興趣，2007年以28歲的年齡考上新潟大學醫學部，2013年畢業後就成為實習醫生，但自從2015年4月開始，她的業務量突然增多，讓她必須不斷服務急診的病人。

報導指出，木元文在2016年1月24日的晚間，獨自離家後就行蹤不明，家人第2天在附近公園發現她的屍體，警方調查後發現，她是服用安眠藥加喝酒自殺。但木元文的丈夫出面指控，妻子是因過勞導致精神耗弱，才會走上自殺一途，他拿出加班紀錄佐證，指出妻子每個月平均加班要187個小時，明顯高出政府規定80小時的兩倍，甚至還有最多一個月達到251小時的紀錄。

醫院則反駁稱，很多實習醫生為了要增進技術，都會「自行加班學習」，強調那並不算是加班。不過新潟勞動基準監察署在昨天認定，木元文的自殺原因，和過勞死是有直接關係的。

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  • 日本新潟一名實習女醫生木元文，因工作量突然大增，讓她承受不了而選擇輕生，新潟當局昨天認定，木元文自殺跟過勞死有直接關係。（圖擷自「tokyo-np.co.jp」）

    日本新潟一名實習女醫生木元文，因工作量突然大增，讓她承受不了而選擇輕生，新潟當局昨天認定，木元文自殺跟過勞死有直接關係。（圖擷自「tokyo-np.co.jp」）

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