NASA最酷熱的任務！ 2018將探測太陽

2017-06-01 08:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航空暨太空總署(NASA)在當地時間5月31日宣布,將在2018年發射探測器,進入太陽640萬公里內進行觀測,並將探測器以芝加哥大學榮譽教授帕克(Eugene Parker)命名。

綜合媒體報導,NASA宣布「太陽探測器+」(Solar Probe Plus)計畫,預計將解開太陽大氣層最外層「日冕」的各種謎題。該區域氣溫高達攝氏1377度,探測器將以11.43公分厚的碳複合材料屏蔽層保護太空船,抵抗高溫。

太陽探測計畫的科學家福克斯(Nicola Fox)表示,太陽探測計畫將會是最熱、最快的任務,我將它稱為太陽底下最酷、最熱的任務,將會在極高溫下運動,並進入到日冕層中。

NASA以曾在1958年成功預測太陽風存在的物理學家帕克(Eugene Parker)命名。太陽探測計畫負責人卡斯帕(Justin Kasper)表示,當時人們認為他瘋了,但事實證明他預測是正確的,這是首次NASA以在世研究員作為探測器的名稱。

相關影片請見:

#ICYMI: The Parker Solar Probe, set to touch the sun, was renamed today in honor of astrophysicist Eugene Parker: https://t.co/bEJqJOZWrD pic.twitter.com/X8MCRQbgbE