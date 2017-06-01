NASA最酷熱的任務！ 2018將探測太陽

美國國家航空暨太空總署（NASA）在當地時間5月31日宣布，將在2018年發射探測器，進入太陽640萬公里內進行觀測。（美聯社）

2017-06-01 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）在當地時間5月31日宣布，將在2018年發射探測器，進入太陽640萬公里內進行觀測，並將探測器以芝加哥大學榮譽教授帕克（Eugene Parker）命名。

綜合媒體報導，NASA宣布「太陽探測器+」（Solar Probe Plus）計畫，預計將解開太陽大氣層最外層「日冕」的各種謎題。該區域氣溫高達攝氏1377度，探測器將以11.43公分厚的碳複合材料屏蔽層保護太空船，抵抗高溫。

太陽探測計畫的科學家福克斯（Nicola Fox）表示，太陽探測計畫將會是最熱、最快的任務，我將它稱為太陽底下最酷、最熱的任務，將會在極高溫下運動，並進入到日冕層中。

NASA以曾在1958年成功預測太陽風存在的物理學家帕克（Eugene Parker）命名。太陽探測計畫負責人卡斯帕（Justin Kasper）表示，當時人們認為他瘋了，但事實證明他預測是正確的，這是首次NASA以在世研究員作為探測器的名稱。

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#ICYMI: The Parker Solar Probe, set to touch the sun, was renamed today in honor of astrophysicist Eugene Parker: https://t.co/bEJqJOZWrD pic.twitter.com/X8MCRQbgbE — NASA （@NASA） 2017年6月1日