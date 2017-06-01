遭卡車輾成兩截 少女死前握母手「救救我」

2017-06-01 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕印度發生可怕交通意外，一名少女遭卡車輾過，身體幾乎斷成2截，她握著母親的手死去，死前喊著「媽媽請救救我」，讓人鼻酸。

綜合印媒報導，印度密拉特發生一起可怕意外，14歲少女卡納克（Kanak Verma）與父親遭卡車撞擊，卡納克身體遭卡車輾過從腰部幾乎斷成兩截，臟器外露，父親則身受重傷。卡納克的母親到現場後難過地握住她的手，卡納克則對母親說：「我愛你，媽媽，請救救我」，約15分鐘後斷氣。

報導指出，肇事卡車司機本來想逃離現場，但被圍觀民眾抓住，目前已被警方逮捕。