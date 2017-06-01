約翰藍儂故居發生3死命案

2017-06-01 05:36

〔中央社〕披頭四（The Beatles）主唱約翰藍儂（John Lennon）在英國利物浦（Liverpool）的故居發生3死命案，1名女性與2名孩童31日被發現陳屍公寓，1名男性遭到拘留。

警方在31日晚間7時30分接獲報案，1名30歲男性遭到拘留，但因健康轉壞被送往醫院，目前情況穩定。

英國廣播公司（BBC）報導，警方認為，這是一起家庭事件，並沒有其他嫌犯。

警方發言人表示，正在對物證進行分析。消息來源指出，將驗屍以確認死因。

這棟位於喬治亞區（Georgian Quarter）的公寓常吸引許多歌迷前來朝聖。1名不願具名的鄰居表示，「觀光客常停在這棟房子前面，因為約翰藍儂以前住在這裡。」

他表示，發生事故的一家人住在這棟公寓裡，「我不認識他們，我只知道有一家人住在那裡。小孩都很小。」

警方一度疏散該條街道上的住戶，擔心瓦斯外洩，但住戶已被准許返家?。

「電訊報」報導，目擊者表示，事發前曾聽到女性尖叫聲。

約翰藍儂1940年出生於利物浦。這棟公寓一度為披頭四經紀人艾普斯坦（Brian Epstein）所有，約翰藍儂和第一任妻子辛西亞（Cynthia）在1962年結婚後曾經短暫在此居住。他在1968年與辛西亞離婚，隔年與小野洋子結婚。

導遊萊里（Jay Riley）表示，約翰藍儂在這棟房子裡寫下「你想知道一個秘密嗎？」（Do You Want toKnow a Secret）。

「他寫下這首歌，因為那裡是艾普斯坦的秘密公寓，而艾普斯坦是一名同志，直到1967之前，同志在英國屬於違法。」