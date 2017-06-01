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IMD世界競爭力評比 台灣全球第14

2017-06-01  02:12

〔中央社〕瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2017競爭力報告，台灣排名全球第14、亞太第3，表現與去年持平。

根據IMD最新公布世界競爭力報告，2017年世界競爭力前5強分別為香港、瑞士、新加坡、美國及荷蘭，其中香港及瑞士保持與去年同樣排名，新加坡及荷蘭各上升1及3名，至於美國則是下降1名。

在台灣部份，IMD評比在全球63個國家與地區中，今年總體排名第14，與去年相同，綜觀自2013年以來，近5年台灣的整體排名分別為第11名、13名、11名、14名及14名。

若與亞太國家相較，今年台灣為亞洲第3，僅次於香港及新加坡，亞太排名也與去年相同。

再進一步細分，IMD評比有4大類項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」；台灣在這4大項排行2升2降，「經濟表現」及「企業效能」上升，「政府效能」及「基礎建設」排名則下降。

在排名上升方面，「經濟表現」今年第12名，較去年進步3名，主要因為國內經濟、國際投資及物價均有改善；「企業效能」上升1名至第15名，原因則為勞動市場及經營管理的改善。

至於下降部份，「政府效能」第10名，較去年下降1名，主要是經商法規排名下降；「基礎設施」退步2名至第21名，基礎建設、科技建設及醫療與環境均下滑。

針對今年世界競爭力國家排名的變動，洛桑管理學院（IMD）全球競爭力中心主任布里斯（Arturo Bris）表示，排名上升的國家，與政府和企業的效能有關，而且他們的經商環境友善且開放。

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