IMD數位競爭力台灣全球第12 5年來最佳

2017-06-01 02:00

〔中央社〕瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布數位競爭力排行，台灣全球排名上升至第12名、亞太第3，均是2013年以來最佳成績。

今年數位競爭力排行，排名前5強分別為新加坡、瑞典、美國、芬蘭及丹麥；洛桑管理學院（IMD）全球競爭力中心主任布里斯（Arturo Bris）表示，毫無疑問，具支持性和包容性的政府機構有助技術創新，例如新加坡和瑞典已制定有助海外人才流入的法規。

IMD今日公布2016世界競爭力報告，台灣排名全球第14、亞太第3，今年除總體競爭力報告外，另外引入新指標衡量各國數位競爭力排行（Digital Competitiveness Ranking）。

台灣今年數位競爭力排行上升4名，在全球排名第12，使得數位競爭力名次首度超越台灣總體競爭力名次，若從亞太觀察排名則僅次於新加坡及香港為第3，同樣是2013年以來最佳成績。

「數位」競爭力分為「知識（Knowledge）」、「科技（Technology）」及「未來整備度（Future readiness）」3項，台灣在「科技」部份為世界排名第7；至於「知識」、「未來整備度」則均是世界排名第16，但又以「未來整備度」排名進步最多，自去年的22名一口氣上升至第16名。