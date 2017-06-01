梅蘭妮亞：斷頭川普模型照片令人不安

2017-06-01 02:00

〔中央社〕對於喜劇女星凱西葛里芬拍攝手提美國總統川普的斷頭模型血淋淋照片，第一夫人梅蘭妮亞今天發表聲明指出：「身為一名母親、妻子以及人類，那張照片令人深感不安。」

由攝影師席爾茲（Tyler Shields）拍攝的照片，30日在網路曝光後，引起輿論強烈批評。在照片中，身穿藍色上衣的女星凱西葛里芬（Kathy Griffin），模仿恐怖份子將人質砍頭的手段，右手提著血淋淋的川普人頭模型。凱西葛里芬30日對此公開道歉，透過推特發文寫道：「對不起，我太超過了，我做錯了。」

包括美國有線電視新聞網（CNN）在內等媒體，31日上午報導這起事件時，都透過主播對觀眾說明，不會在新聞當中播放這張照片。

川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）31日上午透過新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）發表聲明表示：「身為一名母親、妻子以及人類，那張照片令人深感不安。」

梅蘭妮亞也表示，如果考慮到現今世界上所出現的某些暴行，「拍攝這樣的照片無庸置疑是錯誤的，讓人不禁想著做這些事情的人，心理健康是不是有問題。」

在照片中被影射遭到斷頭的川普，31日清晨則透過推特發文寫道：「凱西葛里芬應該為她自己感到丟臉。我的孩子們，尤其是11歲的拜倫（Barron Trump），都覺得非常難受。變態！」

川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）同樣也在31日清晨發表推文寫道：「凱西葛里芬如果不要在影片裡對於外界批評加以嘲諷的話，她那虛情假意的道歉可能會讓人更容易相信。」