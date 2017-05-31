心酸！黛妃過世隔天 哈利王子：媽媽真的死了？

哈利王子年僅12歲就失去母親，得知死訊隔天曾問父親，「媽媽真的死了嗎？」（法新社）

2017-05-31 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國黛安娜王妃逝世20週年，英國《Channel 5》電視台最近播出黛妃喪禮相關細節的紀錄片《Diana: 7 Days That Shook The Windsors》，死訊傳回隔天，皇室反應極為冷淡，黛妃的幼子哈利王子當時曾問父親查理斯王子，「媽媽真的過世了嗎？」童言童語令許多觀眾心酸。

《Channel 5》在29日播出紀錄片，這是電視台首度公開講述黛妃亡故後喪禮相關細節，當時英國女王伊莉莎白二世擔心2位小王子更難過，因此規定皇室隔天不得對黛妃之死發言，還將皇宮的收音機、電視等都收起來。

由於皇宮反應相當冷淡，平靜氣氛和黛妃死前沒兩樣，當時15歲的威廉王子和12歲的哈利王子都相當困惑，哈利王子還曾問查理斯王子，「媽媽是真的過世了嗎？」

紀錄片中黛妃傳記作者布朗（Tina Brown）表示，「孩子們不明白為什麼一切那麼正常，除了幾個小時以前，他們被告知母親已經死了。」皇家傳記的作者西沃德（Ingrid Seward）也說，「他們（皇室）怎能這樣？孩子才剛失去母親而已。」

另外，2位小王子當時被認為應該要走在棺木後，但威廉王子曾一度拒絕，在查爾斯親王勸說下才被說服，據稱當時他只想低調緬懷媽媽。