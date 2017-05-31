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印度女星見總理露小腿遭嗆爆 她這樣霸氣回應…

印度女星樸雅卡喬普拉與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面當天穿裙裝露小腿，慘遭網友狂罵。（圖擷自臉書）

2017-05-31  20:49

〔即時新聞／綜合報導〕前世界小姐、寶萊塢女星樸雅卡喬普拉（Priyanka Chopra）日前與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面時，穿裙裝露小腿慘遭網友狂罵，許多人認為她不尊重莫迪，隨後她貼出與媽媽穿短裙的合照並寫道「露腿的一天」，霸氣貼文已獲得10萬個讚。

《BBC》報導，印度女權問題仍有待改善，樸雅卡喬普拉日前與莫迪見面，因為露出雙腿引發臉書網友批評，有人嗆她「雖然妳是國際巨星，但拜託妳給總理多一點尊重，妳可是坐在他的前面！」、「妳坐在國家元首前，應該做到最起碼的尊重，把腿蓋住！」

樸雅卡喬普拉並未直接回嗆，而是在個人Instagram貼出與媽媽的露腿照，並強調這是個露腿日。該照片上傳4小時已收到10萬個讚，許多網友稱讚她的回應「很優雅」。

報導指出，過去印度女星常面臨類似的問題，2014年即有女演員曾公開嗆聲，「我是女人！我有乳房和雙腿！你們是有什麼問題？」當時言論獲得廣大迴響，許多女星也站出來力挺。

樸雅卡喬普拉在IG貼出露腿照回應罵她的網友。（圖擷自Instagram）

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