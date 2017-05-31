「閨密干政門」主角之女返韓 機場喊冤：一無所知

鄭宥娜下午在機場接受訪問時表示，對母親和前總統之間發生的事情一無所知，對目前的情況感到委屈。（美聯社）

2017-05-31 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「閨密干政門」主角崔順實，其女兒鄭宥娜被丹麥遣返後，31日下午以犯罪嫌疑人的身分抵達南韓，她在機場表示，對干政一事毫不知情，對於被指接受三星特殊待遇，她也不太清楚，把責任推給母親崔順實。

《韓聯社》報導，21歲的鄭宥娜被質疑走後門進入名校梨花女子大學、接受三星集團資助進行馬術訓練，她與母親崔順實也被指在海外藏匿財產。她下午在機場接受訪問時表示，對母親和前總統之間發生的事情一無所知，對目前的情況感到委屈。

對於被指受到特殊待遇，她也表示不太了解情況，「我一直努力把拼圖湊在一起，但沒什麼用。」她說，崔順實告訴她，她是受（三星）贊助的6名馬術運動員之一，她知道的僅此而已。報導指，言下之意是指責任在其母親。

對於被梨大撤銷入學資格，鄭宥娜表示，因為沒有去上課，當然認可這一決定，「我甚至不知道我的主修是什麼，我從來沒有真的想去上大學」，但對可能因走後門上大學而被追究刑事責任提出異議。

鄭宥娜曾於2014年底在臉書發文「怨你父母（窮）吧，有錢也是實力！」對此，她解釋，當時太年輕還在與人爭吵，常被人諷「花錢騎馬」，一怒之下寫下那些話。她說，她也有孩子，如果她的孩子被人如此數落，她也會非常傷心，她為言論感到愧疚惶恐。