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川普神奇錯字「Covfefe」 網友火速印潮T販售了！

川普的神奇錯字「covfefe」已成為最潮單字。（美聯社）

2017-05-31  17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天在推特發出詭異推文，內容寫出奇怪錯字「covfefe」，且至今仍未改正，網友看到後熱烈討論，有人開始研究該字意義，甚至已有網友發揮商業頭腦，將「covfefe」印成潮T放上ebay販售。

《BBC》報導，川普今天發了一篇詭異推文，「Despite the constant negative press covfefe」，內容大略為川普報怨負面新聞纏身的情形，但似乎話還沒說完就「睡著」了，而且也沒了下文，最後一個字「covfefe」也成為美國最潮單字。

報導分析，川普的「covfefe」應該是要寫「coverage（覆蓋）」，不過網友煞有其事的分析這個單字，有人發問「covfefe」如何發音，也有人用Google翻譯查詢，結果該字被偵測為薩摩亞語。

另外還有網友不浪費時間，直接把「covfefe」印上潮T，配上川普經典的金髮，現已放上ebay販售，每件售價9.99英鎊（約新台幣387元）；也有人火速申請了「covfefe.us」的網域。報導指出，「#Covfefe」已是全球Twitter用戶的熱門標籤。

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  • 網友將「covfefe」印成潮T販賣。（圖擷自ebay）

    網友將「covfefe」印成潮T販賣。（圖擷自ebay）

  • 川普的詭異推特至今仍未修改。（圖擷自推特）

    川普的詭異推特至今仍未修改。（圖擷自推特）

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