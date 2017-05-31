孤單用餐食之無味？日本研究：照鏡子可讓食物更好吃

即使自己一個人，照著鏡子用餐就能讓東西變好吃。（翻攝自網路）

2017-05-31 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕即使獨自一人用餐，照鏡子邊吃東西的話食物會變得美味？日本名古屋大學26日發表於美國科學期刊的研究指出，在目前核心家庭愈來愈多，且因工作繁忙造成家人無法相聚，獨自用餐的情況愈來愈常見的社會中，照鏡子可以提高用餐的品質。

據《朝日新聞報導》，這個實驗的對象為65~75歲的高齡組與20~23歲的大學生組各16人，必須在1分半鐘內品嘗鹽味與焦糖口味的爆米花，實驗變數為在前方放一面鏡子，或是同樣大小的螢幕時，人們對於味道的評價以及進食量的差異。評價爆米花的「美味度」有六級，而實驗中發現不論是高齡組或大學生組，看著鏡子一邊吃的人不論是對鹽味或是焦糖口味，都感到較為美味，進食量也提高了5%到13%。

接下來將鏡子換掉，研究發現，若是看著自己吃東西的影像吃東西，會比看著其他影像時吃的還多，也會覺得食物較為美味。研究團隊中的名古屋大學中田隆三郎指出，這是由於與他人共同用餐，食物會變得更美味，而用鏡子、人正在吃東西的照片、美食節目等等也可以達到一樣的效果。中田隆三郎表示：「這是只有一個人時也能輕鬆讓食物變好吃的方法，請務必試試看。」