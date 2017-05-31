疑計劃對柏林自殺攻擊　德警逮好戰分子

2017-05-31 01:52

〔中央社〕德國警方今天拘留1名17歲的好戰分子。布蘭登堡邦內政廳發言人指出，這名敘利亞人計劃在柏林發動自殺攻擊。

路透社報導，這名發言人引述德新社（DPA）的報導說：「我可以證實這項報導。」

不過布蘭登堡邦（Brandenburg）警方表示，迄未發現在柏林東北方的烏克馬爾克（Uckermark）地區被捕該名嫌犯正在計劃展開攻擊的證據。

布蘭登堡邦警方推文說：「目前無法證實這名敘利亞人以及具體的攻擊計畫，調查持續中。」

「根據現有證據，他參與聖戰，跟家族成員道別。」