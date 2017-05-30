美國三哩島核電廠 宣布2019年除役

2017-05-30 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕曾發生核洩漏事故的美國賓州三哩島核電廠今（30日）宣布，將在2019年9月30日之前除役。

綜合媒體報導，Exelon電力公司執行長克瑞恩提到，這對致力於維持三哩島核電廠安全、可靠的675名員工，以及他們的家庭、社區及消費者來說都是難熬的一天。他表示公司將會與所有利益關係者合作，確保賓州的能源未來，並給予員工及其家庭必要的支持，來度過艱困時期。

三哩島核電廠於1979年曾發生爐心熔毀，造成核洩漏事故，所幸核反應堆外的護罩發揮效果，沒有產生放射性汙染。