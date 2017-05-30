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色狼賣場企圖性侵女子遭圍毆不治 動手揍狼5人被捕

2017-05-30  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名男子28日下午在一間賣場的廁所試圖性侵一名女子失敗，隨後遭到民眾包圍痛毆，今天宣告不治。

綜合報導指出，馬來西亞一位約30歲的嗑藥色狼28日下午在一間賣場廁所襲擊一名21歲女子。當時色狼用手捂住女子嘴巴，女子尖叫求救卻遭嫌犯毆打，所幸尖叫聲已驚動其他民眾，很多人都趕往救援，然後有人開始毆打色狼。從影片中可見色狼遭一位男子抓住，其他民眾則不停對他拳打腳踢。

色狼在被打到重傷昏迷後送醫，今天宣告不治。當地警方現在已經逮捕動手的4男1女進行調查。

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  • 色狼（被揪住者）遭多名民眾圍毆。（圖擷自Jimmy Kek臉書）

    色狼（被揪住者）遭多名民眾圍毆。（圖擷自Jimmy Kek臉書）

  • 民眾對色狼拳打腳踢。（圖擷自Jimmy Kek臉書）

    民眾對色狼拳打腳踢。（圖擷自Jimmy Kek臉書）

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