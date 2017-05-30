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送太空船上太陽 NASA正式啟動「觸日」計畫

「太陽探測器+」將前往太陽大氣層的最外層「日冕」，以史上最近的距離觀測太陽。（圖擷自NASA）

2017-05-30  20:32

〔編譯周柏憲／綜合報導〕人類的太空野心動到太陽上頭了。美國國家航空暨太空總署（NASA）在網站宣布「太陽探測器+」（Solar Probe Plus）計畫，即將在2018年發射 「太陽探測器+」，進入太陽400萬英里（640萬公里）之內的空間進行觀測，解開太陽大氣層最外層「日冕」（corona）的各種謎題。

根據NASA官網，日冕產生太陽風、日閃、以及日冕物質拋射，並非處於穩定的狀態，每秒以數百萬英里的速度噴發百萬噸高度磁化物質，而且日冕的溫度比靠近太陽的「光球層」（photosphere）還高。另外，太陽風的起源為何、太陽風如何加速，也是「太陽探測器+」的觀測重點。

NASA說，我們都生活在太陽的氣層裡，因此觀察日冕有助了解太陽與地球的關係，乃至於預測太空天氣。

為了成功「觸日」，「太陽探測器+」將裝備11.43公分厚的碳複合材料屏蔽層保護太空船，可以抵抗攝氏1377度的高溫。

根據「新聞週刊」（Newsweek）報導，「觸日」的概念已經提了50年，太空船預計在2018年7月或8月發射，2024年12月最靠近太陽。此外，太空船進入太陽大氣層前，將對金星進行近天體探測飛行。

相關影音請見：

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  • 「太陽探測器+」外觀。（圖擷自NASA）

    「太陽探測器+」外觀。（圖擷自NASA）

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