送太空船上太陽 NASA正式啟動「觸日」計畫

2017-05-30 20:32

〔編譯周柏憲/綜合報導〕人類的太空野心動到太陽上頭了。美國國家航空暨太空總署(NASA)在網站宣布「太陽探測器+」(Solar Probe Plus)計畫,即將在2018年發射 「太陽探測器+」,進入太陽400萬英里(640萬公里)之內的空間進行觀測,解開太陽大氣層最外層「日冕」(corona)的各種謎題。

根據NASA官網,日冕產生太陽風、日閃、以及日冕物質拋射,並非處於穩定的狀態,每秒以數百萬英里的速度噴發百萬噸高度磁化物質,而且日冕的溫度比靠近太陽的「光球層」(photosphere)還高。另外,太陽風的起源為何、太陽風如何加速,也是「太陽探測器+」的觀測重點。

NASA說,我們都生活在太陽的氣層裡,因此觀察日冕有助了解太陽與地球的關係,乃至於預測太空天氣。

為了成功「觸日」,「太陽探測器+」將裝備11.43公分厚的碳複合材料屏蔽層保護太空船,可以抵抗攝氏1377度的高溫。

根據「新聞週刊」(Newsweek)報導,「觸日」的概念已經提了50年,太空船預計在2018年7月或8月發射,2024年12月最靠近太陽。此外,太空船進入太陽大氣層前,將對金星進行近天體探測飛行。

Happy #SunDay! Upcoming mission Solar Probe Plus will travel closer to the sun than any human-made object in history https://t.co/RA3du2Z8f5 pic.twitter.com/6793V7qTrZ