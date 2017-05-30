抗議華爾街「無畏女孩」雕像 「撒尿小狗」對準她...

一位藝術家在「無畏女孩」雕像旁放了一座撒尿小狗雕像，作為對無畏女孩的嘲諷。（圖擷自New York Post）

2017-05-30 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月，美國藝術品「華爾街銅牛」（Charging Bull）雕像的對面被放置了另一座「無畏女孩」（Fearless Girl）雕像，宣稱象徵著性別多樣化。不過今天一位藝術家又在無畏女孩旁放了一座撒尿小狗（Pissing Pug）雕像，作為對無畏女孩的嘲諷。

綜合外媒報導，美國雕刻藝術家蓋德加（Alex Gardega）今天在無畏女孩雕像旁邊放置了一座撒尿小狗雕像，而小狗更是對準無畏女孩撒尿。蓋德加的目的就是要表達對於無畏女孩的不滿，他認為無畏女孩只是華爾街企業用來宣傳的噱頭而已，代表的並非女性主義，反而是對華爾街銅牛創作者的不尊重，他因此利用撒尿小狗雕像來加以嘲諷。

「華爾街銅牛」是由義大利藝術家迪·莫迪卡（Arturo Di Modica）創作的街頭藝術，由於雕像位在美國紐約曼哈頓區、華爾街附近的鮑林格林公園（Bowling Green），現在已成為華爾街的人氣地標。不過今年3月銅牛對面卻被放了一座無畏女孩雕像，這座雕像是由美國道富環球投資（State Street Global Advisors）委託製作，並宣稱是要象徵性別多樣化和女性領導人的力量。

其實過去迪·莫迪卡就對此不滿，批評無畏女孩是對他作品的污辱，認為女孩在攻擊公牛。