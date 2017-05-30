電信商齋戒月打「反恐廣告」 慘被中東民眾嗆爆

科威特某電信商在齋戒月祭出正能量滿滿的「反恐廣告」，沒想到卻引來大批中東民眾反彈要求下架。（圖擷自YouTube）

2017-05-30 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕科威特一間電信公司Zain拍攝題為「用寬容轟炸暴力」（Bomb violence with mercy）的反恐影片，並在齋戒月時進行撥放，影片一出立刻在網路上瘋傳，廣告效應也在中東民眾間發酵，然而這樣滿滿「正能量」的廣告，卻不見得能讓所有中東人民買單，有不少網友認為這廣告對恐怖份子的刻劃太過簡單，還引用錯誤例子，且有利用死人賺錢之嫌，要求撤除。

綜合外媒報導，阿拉伯聯合大公國流行歌手阿賈斯米（Hussain al-Jassmi）替Zain電信商在「用寬容轟炸暴力」廣告中演出，影片中呈現一名自殺炸彈客研製炸藥準備犯案的過程，且畫面不斷出現蓋達組織（Al-Qaeda）或伊斯蘭國（IS）聲稱犯下的爆炸案影像。

但影片結尾卻是快樂且正向的畫面，除了民眾試圖感化、接納這名恐怖份子外，也出現孩童婦女幸福的模樣，並打出「以愛的歌聲對抗仇恨攻擊」的口號。

這支廣告在當地時間26日上傳，剛好趕在今年5月27日至6月25日齋戒月之前，這隻廣告在中東民眾之間引起廣大迴響，雖有人稱讚Zain觸及極端主義是個大膽之舉，但也有民眾表示廣告中模仿敘利亞男童翁朗（Omran Daqneesh）遭空襲炸傷是敘利亞政府軍所策劃，並非來自恐怖份子，錯誤引用如同扭曲事實；且被質疑是挖他人傷口賺錢；更多民眾認為這支廣告簡化了恐怖份子形象及動機，要求撤除該廣告。

敘利亞大眾傳播專家阿爾瑞非（Tamara al-Rifai）更是狠批，完全不能理解這支廣告的精神所在，也不懂它到底想表達什麼。

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