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巴西新生女嬰會走路？影片吸8500萬人次點閱

2017-05-30  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕奇蹟！巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）1名女嬰，甫出生不到幾分鐘，竟扶著助產士的手臂，做出抬腿行走的動作，令在場醫護人員目瞪口呆，當地26日，影片上傳網路後，至今累計逾8500萬人次瀏覽。

綜合媒體報導，助產士表示，替小寶寶洗澡時，發現她在踏步，起初以為是生理反射，但試了幾次後，小嬰兒是真的想站著走路，她驚呼，「我的老天鵝啊！她在走路！」另名醫護趕緊掏出手機，錄下這令人難以置信地一刻。

報導指出，通常嬰兒需等到12個月大，才會開始蹣跚學步，因此部分網友質疑，影片的真實性。然而，多數網友則表示，「哇塞」、「好神奇」、「好酷」、「神力女超人」，紛紛標記自己的親友，要他們觀看這支41秒短片。

羅徹斯特大學醫學中心（The University of Rochester Medical Center ）指出，女寶寶的行為叫「踏步反射」（Stepping Reflex），是新生兒的自然反射動作，普遍會持續約2個月。

任職於堪薩斯市兒童慈善醫院的韋伯（Kenneth Wible）博士解釋，女嬰因無法支撐自己的體重，當小腳ㄚ接觸固體表面時，會出現近似舉步或跳舞的動作。

臉書影片連結：

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  • 甫出生不久，就做出踏步動作的女嬰。（圖擷取自臉書影片）

    甫出生不久，就做出踏步動作的女嬰。（圖擷取自臉書影片）

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