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為了這件事... 加拿大帥總理呼籲教宗道歉！

杜魯道今天與教宗會面。（美聯社）

2017-05-30  14:45

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）要求教宗方濟各道歉！杜魯道今天籲請教宗巡牧加國，並為加國天主教會學校對待加國原住民學童的方式，向原住民道歉。

《BBC》報導，加拿大自19世紀末開始，約有30%、約15萬名原住民學童被送入寄宿學校，這些學童被禁止接觸傳統文化和母語，且寄宿學校多為教會管理，多半為天主教會，因此杜魯道要求教宗就此道歉。

杜魯道表示，「我告訴教宗，加拿大人民與原住民進行真正的和解是非常重要的，我認為教宗可以透過道歉來幫助他們。」他表示已邀請教宗在加國道歉。

強迫吸收原住民學童的寄宿學校在1996年才被關閉，加拿大真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）2015年提出報告，認為將第一民族（First Nations，印地安人）、伊努特族（Inuit）和梅蒂族（Metis）學童與其父母遙遠隔離的作法稱為「文化屠殺」。

過去加國前總理哈珀（Stephen Harper）在2008年已代表加拿大人向原住民道歉，並將此案稱為「歷史上的悲哀篇章」。

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相關關鍵字： 加拿大 原住民 天主教會 寄宿學校 教宗 教宗方濟各 杜魯道
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