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穿傳統服飾進聯合國！ 「這個國家」羨煞台灣網友

西巴布亞大使穿著傳統服飾出席聯合國會議，並且不畏他人注視的眼光，專心聆聽。（圖擷取自「RED Pepper UG」臉書頁）

2017-05-30  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕位於紐幾內亞島西部的西巴布亞多年來的獨立建國運動在近年終於有了成果。本月，西巴布亞在聯合國的歡迎下，派出大使出席聯合國在紐約的會議，西巴布亞的大使身穿當地傳統服飾，吸引了眾人目光。

非洲媒體「RED Pepper UG」在臉書頁上PO出西巴布亞大使出席聯合國的照片，並且指出，這是西巴布亞與聯合國的第一次接觸。照片中，西巴布亞大使身穿傳統服飾、胸前配戴聯合國的識別證，專注的聆聽會議內容。

根據《naijaplayground》報導，西巴布亞大使的傳統服飾在聯合國引起許多注視的眼光，但他依然淡定且自在的參與會議，專心的聆聽、紀錄會議內容。照片曝光後，許多國家的網友都對於西巴布亞大使堅持自身文化的精神讚譽有加。

台灣的網友們則是很羨慕西巴布亞有出席聯合國會議的資格，以及該國維護自身的文化。網友們表示：「能當上駐聯合國大使的，一定是該國一流水準的外交人才，也一定知道穿成這樣會如何引人側目，但是人家就是有勇氣穿上去出場」、「不管其他外國人怎麼想，我很羨慕」、「實在太有代表性」。

也有網友抱怨「人家幾乎全裸都進聯合國，我們西裝筆挺連邊都進不去」，另外，也有部分網友擔心，西巴布亞大使穿這樣在冷氣房裡會感冒。

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