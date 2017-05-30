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新品種蛇頸龍長如小巴士 貌似海豚、鱷魚合體

有外媒報導指出，近來科學家在俄國確認發現新品種的蛇頸龍，牠的樣貌看起來就像是海豚與鱷魚的合體。（圖截自sci-news.com）

2017-05-30  13:12

〔即時新聞／綜合報導〕蛇頸龍是存活時間橫跨三疊紀、侏儸紀與白堊紀的古代海洋生物，有外媒報導指出，近來科學家在俄國確認發現新品種的蛇頸龍，新品種蛇頸龍的體型如同一台小型巴士，稱霸當時的古代海洋世界，但奇特的是，牠的樣貌看起來就像是海豚與鱷魚的合體。

綜合外媒報導，古生物學家將新品種的蛇頸龍命名為「Luskhan itilensis」，是屬於上龍亞目（Pliosauroidea）的短頸蛇頸龍，存活於2億2000萬年前的三疊紀到7000萬年前的白堊紀之間，活動範圍約位於今日歐洲位置的史前海洋。牠的體型約6.5公尺長，如同一台小型巴士的大小，具有長型嘴巴與巨大牙齒，以魚類和其他海洋生物維生。

古生物學家認為新品種蛇頸龍動作迅速且生性凶猛，外觀卻有點怪異，從化石的重建藝術圖可以看出，牠的樣貌就好像是鱷魚與海豚的合體。另外，蛇頸龍並不是恐龍，只是因為和恐龍共存同一時代而常被誤認，新品種的蛇頸龍反而是現代烏龜的遠親。

新品種蛇頸龍的1.5公尺長化石早於2002年在俄國烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）的伏爾加河岸（Volga River）出土，但是直到最近才被古生物學家確認為新品種，相關研究結果發表於最新一期的科學期刊《當代生物學》（Current Biology）。

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