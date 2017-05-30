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聯合次要敵人？杜特蒂邀反政府武裝共同對抗IS

馬拉威激戰已持續一週，市區滿目瘡痍；菲律賓總統杜特蒂呼籲包含新人民軍在內的反政府武裝拋下成見，一同對抗IS。（路透）

2017-05-30  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕親伊斯蘭國激進組織「馬巫德」（Maute Group）與菲律賓軍隊正在菲南的馬拉威（Marawi）激戰，為了對抗IS勢力，菲律賓總統杜特蒂呼籲包含新人民軍（New People's Army）在內的反政府武裝拋下成見，一同對抗IS。

根據《路透》報導，菲律賓總統杜特蒂在一場演講中呼籲，在菲律賓國內的反政府武裝勢力能聯手對抗IS，他向伊斯蘭組織莫洛伊斯蘭解放陣線（Moro Islamic Liberation Front，MILF）、莫洛民族解放陣線（Moro National Liberation Front，MNLF）提議，將提供薪水來僱傭他們，甚至可以替給他們修建營房，同時也向共產勢力的新人民軍喊話，放棄游擊戰，來與政府合作。

杜特蒂稱，他可以設立一個新的軍事部門，來僱傭這些穆斯林和毛派等反政府武裝，因為這些人有戰鬥經驗與熟悉當地地形的優勢；目前這些反政府武裝領導人尚未回應。

馬拉威激戰已持續一週，菲律賓軍方聲稱，政府軍已幾乎控制了馬拉威，正對尚未收復的區域加強空襲行動，以確保全殲IS武裝分子；自23日爆發戰鬥以來，已有19名平民、20名軍警死亡，61名親IS份子被擊斃，菲律賓軍方研判仍有2000多名平民受困於市區內。

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