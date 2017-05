橡膠快艇引擎起火 34移民驚險跳水影片曝光

2017-05-30 10:18

〔即時新聞/綜合報導〕近年來中東地區戰亂不斷,數以萬計無家可歸的移民紛紛逃至歐洲,有外媒報導指出,西班牙外海於週末發生一起快艇起火事件,快艇上的34位移民趕緊跳海逃生,驚險的過程全被葡萄牙空軍拍攝下來。

綜合外媒報導,歐洲國際邊界管理署(Frontex)昨天在推特分享葡萄牙空軍的拍攝影片,影片中可以看到,有34名移民搭乘一艘黑色橡膠快艇渡海,但後方引擎卻突然起火,且火勢迅速蔓延到整艘小艇,34位移民趕緊跳海逃生。

附近的葡萄牙空軍拋下一艘小型救生艇,部分移民得以爬上救生艇,葡萄牙空軍也通知西班牙海岸防衛隊。西班牙海岸防衛隊聲明表示,這些落海的移民全數被安全送往西班牙南部摩特里港(Motril),但聲明中沒有透露這些移民的國籍。

Dramatic footage of Portuguese @fap_emfa airplane saving 34 migrants after their boat caught on fire off Spanish coast. #Frontex Op. #Indalo pic.twitter.com/z9fOZBm0YM