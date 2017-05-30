| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日職》陽岱鋼復出首戰 先發一棒中外野手 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

橡膠快艇引擎起火 34移民驚險跳水影片曝光

西班牙外海於週末發生一起快艇起火事件，快艇上的34位移民趕緊跳水逃生，驚險的過程全被葡萄牙空軍拍攝下來。（圖截自Frontex推特）

2017-05-30  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中東地區戰亂不斷，數以萬計無家可歸的移民紛紛逃至歐洲，有外媒報導指出，西班牙外海於週末發生一起快艇起火事件，快艇上的34位移民趕緊跳海逃生，驚險的過程全被葡萄牙空軍拍攝下來。

綜合外媒報導，歐洲國際邊界管理署（Frontex）昨天在推特分享葡萄牙空軍的拍攝影片，影片中可以看到，有34名移民搭乘一艘黑色橡膠快艇渡海，但後方引擎卻突然起火，且火勢迅速蔓延到整艘小艇，34位移民趕緊跳海逃生。

附近的葡萄牙空軍拋下一艘小型救生艇，部分移民得以爬上救生艇，葡萄牙空軍也通知西班牙海岸防衛隊。西班牙海岸防衛隊聲明表示，這些落海的移民全數被安全送往西班牙南部摩特里港（Motril），但聲明中沒有透露這些移民的國籍。

相關連結請見

廣告
  • 34名移民搭乘一艘黑色橡膠快艇渡海，但後方引擎卻突然起火，且火勢迅速蔓延到整艘小艇。（圖截自Frontex推特）

    34名移民搭乘一艘黑色橡膠快艇渡海，但後方引擎卻突然起火，且火勢迅速蔓延到整艘小艇。（圖截自Frontex推特）

  • 西班牙海岸防衛隊聲明表示，這些落海的移民全數被安全送往西班牙南部摩特里港。 （圖截自Frontex推特）

    西班牙海岸防衛隊聲明表示，這些落海的移民全數被安全送往西班牙南部摩特里港。 （圖截自Frontex推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 快艇 移民 葡萄牙 西班牙 起火
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：橡膠快艇引擎起火 34移民驚險跳水影片曝光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月30日‧星期二‧丁酉年五月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.