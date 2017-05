用冰淇淋挺同婚！ 業者：雙球冰淇淋禁選同口味

2017-05-29 20:45

〔即時新聞/綜合報導〕台灣同婚釋憲引發國際關注,全世界亦持續重視同志婚姻的議題,為響應婚姻平權,知名冰淇淋大廠Ben & Jerry's近日在澳洲所有分店立下新規:雙球冰淇淋禁止選相同口味。

綜合外媒報導,Ben & Jerry's在澳洲有26家分店,近日以幽默的手法促進澳洲同婚合法化,推出「雙球冰淇淋禁選同口味」的規定,稱「愛有各種口味」。

Ben & Jerry's在一份聲明中指出,想像一下,如果到附近冰淇淋店購買2球相同口味冰淇淋卻不被允許─因為Ben & Jerry's禁止選購同口味,相信當下顧客一定很憤怒。

Ben & Jerry's接著解釋,「但這種憤怒程度,卻無法跟那些得知自己沒辦法跟另一半結婚的人之憤怒程度相比。」

Ben & Jerry's借此呼籲民眾購買冰淇淋時想想同志的感受,並鼓勵大家告訴國會議員,是時候讓同婚合法了。

We’re banning any same-flavour love in the fight for #marriageequality! Join us by signing petition to get Australia moving. pic.twitter.com/DV5MHOrCsZ