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用冰淇淋挺同婚！ 業者：雙球冰淇淋禁選同口味

2017-05-29  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣同婚釋憲引發國際關注，全世界亦持續重視同志婚姻的議題，為響應婚姻平權，知名冰淇淋大廠Ben & Jerry's近日在澳洲所有分店立下新規：雙球冰淇淋禁止選相同口味。

綜合外媒報導，Ben & Jerry's在澳洲有26家分店，近日以幽默的手法促進澳洲同婚合法化，推出「雙球冰淇淋禁選同口味」的規定，稱「愛有各種口味」。

Ben & Jerry's在一份聲明中指出，想像一下，如果到附近冰淇淋店購買2球相同口味冰淇淋卻不被允許─因為Ben & Jerry's禁止選購同口味，相信當下顧客一定很憤怒。

Ben & Jerry's接著解釋，「但這種憤怒程度，卻無法跟那些得知自己沒辦法跟另一半結婚的人之憤怒程度相比。」

Ben & Jerry's借此呼籲民眾購買冰淇淋時想想同志的感受，並鼓勵大家告訴國會議員，是時候讓同婚合法了。

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  • 為響應婚姻平權，知名冰淇淋大廠Ben & Jerry's近日在澳洲所有分店立下新規：雙球冰淇淋禁止選相同口味。（彭博）

    為響應婚姻平權，知名冰淇淋大廠Ben & Jerry's近日在澳洲所有分店立下新規：雙球冰淇淋禁止選相同口味。（彭博）

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