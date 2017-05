WannaCry創作者 母語可能是中文

2017-05-29 19:49

〔即時新聞/綜合報導〕勒索病毒「想哭」(WannaCry)肆虐全球,外媒報導,根據美國情報公司「Flashpoint」的語言分析,認為病毒創作者(或創作者之一),很有可能是以中文當作母語的人。

根據《CNET》報導,「Flashpoint」以28種語言分析了WannaCry的勒贖信內容,發現除了中文版和英文版外,其他語言都是用Google翻譯從英文翻譯過來,有翻譯不準確、錯誤等問題,研究者也把Google翻譯的結果拿來和病毒中的內容比較,發現相似度極高。

另外,中文版的勒索信文法準確、篇幅相對較長,還有標點符號、詞彙等,且可能是用拼音輸入,因為「幫助」(bang zhu)寫成了「幫組」(bang zu),另外,「week」用「禮拜」來表示,符合中國南方、香港、台灣以及新加坡華人所使用的習慣,還有「anti-virus」用的是「殺毒軟件」來表示,符合中國人的說法,該公司有一定的信心認為此駭客是中文母語者。

該公司還指出,雖然英文版勒索信的翻譯比其他語言翻譯還要來得好,但還是有文法錯誤,像是其中一句「But you have not so enough time」,就不符合英文文法,認為駭客雖然熟悉英文,但母語不是英文,或是英文教育程度不高。

日前,各國多家資訊安全公司發現WannaCry程式碼中,發動攻擊的駭客與北韓支持的駭客組織「Lazarus」有莫大關聯,但值得注意的是,也有傳言指出「Lazarus」有成員是住在中國的。