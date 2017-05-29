WannaCry創作者 母語可能是中文

2017-05-29 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭」（WannaCry）肆虐全球，外媒報導，根據美國情報公司「Flashpoint」的語言分析，認為病毒創作者（或創作者之一），很有可能是以中文當作母語的人。

根據《CNET》報導，「Flashpoint」以28種語言分析了WannaCry的勒贖信內容，發現除了中文版和英文版外，其他語言都是用Google翻譯從英文翻譯過來，有翻譯不準確、錯誤等問題，研究者也把Google翻譯的結果拿來和病毒中的內容比較，發現相似度極高。

另外，中文版的勒索信文法準確、篇幅相對較長，還有標點符號、詞彙等，且可能是用拼音輸入，因為「幫助」（bang zhu）寫成了「幫組」（bang zu），另外，「week」用「禮拜」來表示，符合中國南方、香港、台灣以及新加坡華人所使用的習慣，還有「anti-virus」用的是「殺毒軟件」來表示，符合中國人的說法，該公司有一定的信心認為此駭客是中文母語者。

該公司還指出，雖然英文版勒索信的翻譯比其他語言翻譯還要來得好，但還是有文法錯誤，像是其中一句「But you have not so enough time」，就不符合英文文法，認為駭客雖然熟悉英文，但母語不是英文，或是英文教育程度不高。

日前，各國多家資訊安全公司發現WannaCry程式碼中，發動攻擊的駭客與北韓支持的駭客組織「Lazarus」有莫大關聯，但值得注意的是，也有傳言指出「Lazarus」有成員是住在中國的。