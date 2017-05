「他讓2300萬人沒健保」 國中生拒與美議長合照

美國一所國中到聯邦眾議院進行校外教學,218位國中生裡,有一半的學生拒絕議長萊恩合照。(圖擷取自Instagram_speakerryan)

2017-05-29 22:00

〔即時新聞/綜合報導〕日前美國紐澤西州的南奧蘭治國中的八年級生,到聯邦眾議院參觀校外教學,並與議長萊恩(Paul D. Ryan)合照,不過整團218位國中生裡,有一半的學生拒絕合照。不合照的馬修(Matthew Malespina)表示,「我不能跟他合照,因為他支持刪除公共教育預算,並且使得2300萬人沒有健保。」

根據南奧蘭治的當地報紙《Village Green》報導,每位學生都有不願合照的理由。八年級生溫蒂(Wendy Weeks)表示,「跟那個人合照代表認同他的政治理念,我不同意他的政治理念,所以我選擇不合照。」該報導刊出後,引起其他美國媒體關注。

馬修28日接受《華盛頓郵報》(Washington Post)訪問時表示,自己並不想跟不願意扯上關係的人合照,並舉例「就像在學校裡我不喜歡誰,我就不會跟他合照一樣。」並表示,萊恩是一個「把政黨放在國家前面( puts his party before his country)」的人。

與萊恩合照的學生中,也有不認同萊恩的學生。艾力克斯(Alex Klint)表示,雖然自己有許多政治理念與萊恩背道而馳,像是萊恩支持同性婚姻禁令,令他無法接受,但見到國會議員還是很有趣。

根據《紐約每日新聞》(New York Daily News),八年級生邁爾斯(Miles Handelman)則是認為,能見到全國第三把交椅(美國眾議院議長是第2順位總統代理人)很酷,就算你不認同他。

萊恩在社群網站Instagram上貼出當天與學生擊掌的照片。他的發言人對學生拒絕與萊恩合照表示:「萊恩一直以來都很感謝,有機會能接待學生參訪國會。」

南奧蘭治是艾塞克斯郡(Essex County)裡的一個小鎮,去年美國總統大選,川普在該鎮僅獲得20.3%選票,希拉蕊則拿下77.5%選票。該州投票結果顯示,希拉蕊以過半的得票率,拿下紐澤西州。