導彈試射有問題？ 韓媒：金正恩一臉憂心忡忡

南韓媒體指出，儘管北韓宣稱試射成功，但官方媒體刊登的照片中，金正恩手持雙筒望遠鏡，一副憂心忡忡的表情望著前方，與過去導彈試射成功滿臉笑容的樣子完全不同。（法新社）

2017-05-29 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩28日觀看防空導彈系統試射，南韓媒體指出，儘管北韓官媒宣稱試射成功，但根據官方公布的照片，金正恩看起來神色不愉。

南韓《東亞日報》報導，金正恩28日觀看「地對空攔截制導武器系統」試射，北韓《朝中社》指出，金正恩在觀摩後表示，「完美地克服了攔截制導武器體系去年出現的部分缺陷，命中精確度也得到了提高，算是合格了。」

根據北韓官方公開的照片，當天試射的是地對空導彈KN-06，似乎是俄羅斯S-300和中國FT-2000導彈的仿製品，據推測其射程最大為150公里。

報導指出，儘管北韓宣稱試射成功，但官方媒體刊登的照片中，金正恩手持雙筒望遠鏡，一臉憂心忡忡的表情望著前方，與過去導彈試射成功滿臉笑容的樣子完全不同。

北韓總參謀部作戰局長李英吉也背著雙手，面色沉重的望著下方；總參謀部副總參謀長吳金哲也握著雙手低著頭；勞動黨軍需工業部第一副部長李炳哲和其他高級幹部們，也都是一臉不安和憂心。

報導稱，有人猜測，當天試射可能出現重大缺陷，導彈可能沒有正常發射、沒有擊中目標等，而北韓公開金正恩及身邊人士神情黯淡的樣子，十分罕見。