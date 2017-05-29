花12萬買蘿莉娃娃 澳洲華裔男子被判坐牢1年

2017-05-29 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕買充氣娃娃竟惹來牢獄之災？一名澳洲華裔的35歲男子苗志高（Zhiguo Miao，音譯），他花了4000美金（約12萬元新台幣）買了1個132公分高、模樣像小女孩的充氣娃娃，還持有其他虐童照片，被法官判定有罪而需坐牢1年。

據《每日電訊報》報導，很多澳洲人會從國外購買像是真人的充氣娃娃來洩慾，不過許多娃娃模樣就像是小女孩，甚至買家只要多付500美金（約新台幣約1萬5仟元）就能選擇眼睛顏色、頭髮顏色以及指甲油顏色，還包含用來洩慾的「性器官」。

報導指出，這些模樣像是小女孩的娃娃身高介於100到140公分之間，體重約20公斤左右，就像一個6歲兒童的體重，而這類充氣娃娃的廣告文宣上強調「可愛」的人體模特兒、充滿誘人的魅力，皮膚觸感就像真實兒童的稚嫩皮膚。

目前澳洲當局還在調查11起關於進口充氣娃娃的案件，並舉苗志高的例子，因為他購買了一個模樣像是小女孩的充氣娃娃，所以被判刑1年。雖然苗志高曾向法官提出上訴，辯稱他買的充氣娃娃並不是用來滿足性慾的，但法官認為，這個充氣娃娃的設計就是用來發洩，且警方查獲時，充氣娃娃還身穿睡袍被他綑綁在床上，所以上訴無效。根據當地的法律，持有或販售兒童充氣娃娃是犯法的。