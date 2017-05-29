整容市場輝煌的真相 來自印度娼寮「人皮盜賣」

印度娼寮內的人皮盜賣情況猖獗。（圖擷自youthkiawaaz）

2017-05-29 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲多項新聞獎的印度資深記者索瑪（Soma Basu）在當地進行5年的「妓院人皮販賣」調查，從一名按摩院內的受害者蘇西拉（Sushila Thapa）口中得知，人皮販賣已成「新趨勢」，然而不同於自願出售皮膚用以賺錢的女子，被賣到印度妓院內的女人們，身上的皮膚是遭人「割下偷走的」，而這些被偷走的皮膚主要用於當今最蓬勃的整容業，製作成人工真皮（alloderm）後再加工成為整容衍生物。

據《youthkiawaaz》報導，索瑪先前進到一間按摩院，與其中一名女員工蘇西拉聊天，蘇西拉表示她去失業中心註冊，想在印度找份工作，但她沒有想到的是，那間失業中心的真實身分其實是一間妓院，蘇西拉被施打鎮定劑，癱在床上供男顧客逞慾，一天需服務15至20位客人。有天她醒來發現自己身上纏繞繃帶，才知道背後皮膚在昏迷時遭嫖客割下「偷走」。

曾為大型仲介商供給皮膚的人口販賣商表示，在印度德里與孟買，每100平方英吋的皮膚，可以賣達5萬盧比（約新台幣2萬4千元）至10萬盧比（約新台幣4萬6千元），仲介會將有意賣膚的尼泊爾婦女帶到邊界，再輾轉送至印度進行剝皮手術，且婦女會被要求簽署合約，表明是捐贈而非販賣。取皮過程約20至45分鐘，過程極度不衛生。

取下來的人皮會快速運到尼泊爾、印度國交界的眾多實驗室內，之後將初步處理過的皮膚組織送至如美國境內的大型實驗室，用以製人工真皮後，再加工為整容用的衍生物進行如豐胸、陰莖增大、豐唇手術等等。

索瑪曾佯裝為顧客試圖購買人皮，仲介商索取訂金後，拿出「樣品」供參，而這樣的非法勾當通常都是在晚間11點之後的酒吧內發生。

一名腎臟遭摘除且曾被賣到孟買、加爾各答妓院的婦女蕊卡（Rekha）指出，沒有人會抱怨，「因為在這個地方，生命是沒有價值的」，她親眼見到那些拒絕客人或試圖逃跑的婦女遇害，而屍體就被隨意扔在水溝內，蕊卡當年僅2歲的兒子被客人用香煙燒舌頭，導致兒子今年雖然已經7歲，仍沒有辦法好好說話。

索瑪沉痛表示，整容風氣越是盛行，有錢人、名人越是趨之若鶩，這些在印度、尼泊爾妓院裡的婦女也將被剝削的更嚴重。