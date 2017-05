差很大！ 《美女與野獸》拍攝戲服長這樣...

2017-05-29 15:12

〔即時新聞/綜合報導〕迪士尼電影《美女與野獸》(Beauty and the Beast)票房創佳績,全球票房達12億3256萬美元(約369億7680萬元台幣),片中扮演「野獸」的丹史蒂文斯需要穿上後製CGI所需的灰色戲服,因為與野獸裝扮差太多,許多人讚嘆和他對戲的艾瑪華森竟然沒有笑場。

多家外媒報導,丹史蒂文斯在片中對戲時穿上灰色戲服,以便進行後製,且因為野獸的體型,他還踩上彈力鞋增高,頭上則戴上裝有感應器的頭套,可以方便後製時的CGI電腦動畫特效使用。

許多網友驚訝野獸原本的樣貌,丹史蒂文斯則坦言,「拍攝時小腿肌肉超痛苦,更不用說全身了!」另外也有網友表示,很佩服艾瑪華森和穿上灰色戲服的丹史蒂文斯拍跳舞戲時,竟沒有因此笑場,「她獲頒最佳演員獎是實至名歸。」

ladies and gentleman. i present to you what we've all been waiting for, dan stevens doing the facial and body capture for the beast. pic.twitter.com/YYYfuf1RE8