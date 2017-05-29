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差很大！ 《美女與野獸》拍攝戲服長這樣...

野獸拍攝時的戲服原來是長這樣。（圖擷自每日電訊報）

2017-05-29  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼電影《美女與野獸》（Beauty and the Beast）票房創佳績，全球票房達12億3256萬美元（約369億7680萬元台幣），片中扮演「野獸」的丹史蒂文斯需要穿上後製CGI所需的灰色戲服，因為與野獸裝扮差太多，許多人讚嘆和他對戲的艾瑪華森竟然沒有笑場。

多家外媒報導，丹史蒂文斯在片中對戲時穿上灰色戲服，以便進行後製，且因為野獸的體型，他還踩上彈力鞋增高，頭上則戴上裝有感應器的頭套，可以方便後製時的CGI電腦動畫特效使用。

許多網友驚訝野獸原本的樣貌，丹史蒂文斯則坦言，「拍攝時小腿肌肉超痛苦，更不用說全身了！」另外也有網友表示，很佩服艾瑪華森和穿上灰色戲服的丹史蒂文斯拍跳舞戲時，竟沒有因此笑場，「她獲頒最佳演員獎是實至名歸。」

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