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韓國年輕人悲歌！「人生示意圖」剩過勞死、賣炸雞...

韓國近年來炸雞店爆增，不過，18%的炸雞店會在一年內倒閉；49%會在三年內倒閉。（示意圖，記者楊雅民攝）

2017-05-29  16:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣幾年前曾有「博士賣雞排」引起話題。如今，韓國年輕人由於難以打破階級，紛紛投入賣炸雞的行列。韓國的網友們最近流傳的一張「人生示意圖」上顯示，無論讀什麼科系，最後都只能「賣炸雞」或「餓死、過勞死」。

臉書頁「U-ACG」PO文指出，日本節目《新報導 2001》針對韓國年輕人賣炸雞做了一段訪談，一位補習班的負責人表示：「韓國是一個非常封閉的階級社會，除非你是財閥或有錢人後代，否則你就算再努力也不可能打破階級，所以年輕人早就對未來絕望了。」並且拿出近期在網路上爆紅的「人生示意圖」。

電視台的記者拿著「人生示意圖」街訪年輕人，受訪者都知道，這張圖就是人生的未來預想圖。無論是文組或理組的學生、無論大學的科系為何，選擇哪條路都一樣，最後只有兩種選擇：「開炸雞店」或是「餓死、過勞死」。

「U-ACG」指出：「近十年韓國的炸雞店以每年將近 3500 家店的速度大幅成長，目前韓國的炸雞店已經與全球麥當勞的總店數相同；因為沒有希望、找不到工作，所以年輕人都投入了經營成本較低，自由且容易創業的炸雞店，但是韓國的炸雞店也以每年將近 3000 家的速度倒閉，18％ 的炸雞店會在一年內倒閉，49％ 的會在三年內倒閉。所以說穿了最後還是死。」

近日流傳在韓國網路上的「人生示意圖」顯示，年輕人無論就讀什麼科系，最後都只剩下「開炸雞店」或「餓死、過勞死」。（圖擷取自livedoor.jp）

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