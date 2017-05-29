流星雨不浪漫？天文學家：暗藏世界末日隕石

浪漫的流星雨可能暗藏著毀滅地球的末日隕石，捷克一支研究團隊在分析這一年一度的金牛座流星雨之後，發出這項警告。（法新社）

2017-05-29 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕每年萬聖節前後是金牛座流星雨出沒的時段，但這種浪漫的流星雨可能暗藏著毀滅地球的末日隕石，捷克一支研究團隊在對這一年一度的金牛座流星雨進行分析之後，發出這項警告。

綜合外媒報導，金牛座流星雨由於出現的時間恰逢萬聖節時段，又被稱為「萬聖節煙火」，但伴隨彗星而來的流星中，可能暗藏著摧毀地球的隕石，捷克科學院天文學研究所的研究人員一直追蹤著這些彗星碎片，他們發現了2塊屬於一個此前未被發現的金牛座流星雨分支的隕石，地球每隔幾年才會經過一次這個有潛在危險的分支，此時的流星數量也會變多。

金牛座流星雨中的一些隕石直徑在200到300公尺之間，已經被國際天文聯合會列入了「潛在威脅天體」的名單中，不過，捷克科學院的研究團隊擔心這個流星雨分支內暗藏著體積更大的天體。

捷克研究人員在論文中表示：「當地球與金牛座流星雨新分支每隔幾年相遇一次的時候，撞擊風險會顯著提高...這些物體可能體積巨大，足以造成地球上嚴重的區域甚至大陸尺度上的破壞，研究它們的來源將極其重要。」研究者預測，未來地球與該分支相遇的時間將在2022、2025、2032和2039年。

有天文學家認為，現在有史以來最大的一次爆炸事件「通古斯大爆炸」很可能就與金牛座流星雨有關，1908年6月30日早上，一顆巨大的火球劃過俄羅斯西伯利亞的上空，爆炸產生的衝擊波將附近650公里內的窗戶玻璃震碎，並且觀察到了蕈狀雲的現象，遠至英國和美國都檢測到了爆炸導致的氣壓和大氣異常。