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疑似肚子餓 眼鏡蛇把寶特瓶給吞下肚

一條眼鏡蛇疑似肚子餓，竟把一個空寶特瓶吞下肚。（圖擷自YouTube）

2017-05-29  10:26

〔即時新聞／綜合報導〕印度西岸城市果阿邦（Goa）有一條眼鏡蛇，疑似因為肚子餓，竟硬生生吞下一個空寶特瓶，當地居民見狀還打電話向野生動物救護員求救，這條眼鏡蛇後來可能發現無法消化寶特瓶，便只好把寶特瓶給吐了出來，整個過程也被當地居民錄下來。

影片中可看見，當地居民圍著一條眼鏡蛇，沒想到眼鏡蛇竟張開大口，硬生生把一個空寶特瓶給吞了進去，之後野生動物救護員也趕到現場想幫眼鏡蛇脫困，眼鏡蛇在地上扭動了好一陣子，最後才緩緩吐出寶特瓶，居民們看到瓶子被眼鏡蛇吐出後，也都鬆了一口氣。

綜合外媒報導，野生動物救護員巴格特（Goutham Bhagat）表示，一開始看到眼鏡蛇腹部隆起，研判牠一定是吃了不能消化的大型物體，想不到是個空寶特瓶，他也說這是他第一次看到有蛇把寶特瓶給吞下肚。

而當地居民和巴格特都感到不解，為什麼眼鏡蛇會把寶特瓶吞下肚，懷疑眼鏡蛇是誤把瓶子當成小動物給吞掉。

眼鏡蛇把寶特瓶吞下後，感覺不太舒服在地上扭來扭去。（圖擷自YouTube）

眼鏡蛇吞下寶特瓶後發現消化不了，只好吐出來。（圖擷自YouTube）

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