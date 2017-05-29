女婿遭控涉通俄案 川普出訪歸國遇難題

2017-05-29 01:04

〔中央社〕美國總統川普首度出訪返國立即面臨難題，外界質疑他的女婿庫許納曾想與俄國建立秘密聯絡管道，恐涉及間諜活動，他痛批媒體又製造假新聞，白宮也加強備戰準備因應危機。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，共和黨前總統小布希（George W. Bush）時代的中央情報局（CIA）局長麥克勞林（John McLaughlan）質疑，庫許納（Jared Kushner）建議與俄國建立秘密通聯管道一事如果屬實，雖然有許多內情還不得而知，但若是美國情報人員做出這種事，「我們會視為間諜活動」。

川普出訪9天期間，他的推特帳號異常安靜，但他昨晚回國後今早立即重新開始狂發推文，雖未提及庫許納的事，但頻頻開罵媒體製造「假新聞」。

「華盛頓郵報」（Washington Post）26日報導，在川普就任總統前，庫許納就向俄國駐美大使建議，雙方建立能避免遭監聽的秘密通聯管道。庫許納是川普大女兒伊凡卡（Ivanka）的丈夫，堪稱川普最親信的白宮助理。

據報導，根據美國官員檢視所攔截到的俄方通聯資料，庫許納是在去年12月1日或2日在紐約的川普大樓（Trump Tower）提出這項建議，俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）頗感意外，迅即回報克里姆林宮。

據報導，曾就相關情報接受簡報的官員透露，36歲的庫許納甚至建議，利用俄國駐美外交機構保護這個管道免於遭監聽。

不過，根據「紐約時報」（New York Times），這個管道始終未曾建立。美聯社報導，了解庫許納與季瑟雅克密會的人士透露，在與俄國關係密切的提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿任命案於2月1日獲得國會通過後，川普團隊最後覺得沒有必要建立這個管道，

這項報導如獲證實，將使川普團隊與俄國的關係再遭質疑。美國情報機構一直表示，俄國想要影響美國去年11月的總統大選，以利川普當選。

根據新聞報導，白宮苦於通俄門事件不斷出現爆炸性發展，將新設一個快速反應聯絡小組回應相關爭議，負責人是庫許納、白宮資深顧問巴農（Steve Bannon）和幕僚長蒲博思（Reince Priebus）。

「紐約時報」報導，接近庫許納的人士透露，他近來似乎較為「沈潛」，但他沒有計畫要辭去川普高級顧問職位或是減少承擔的重任。

川普昨晚結束前往中東和歐洲的首次出訪，返回華盛頓，他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）進入白宮時，曾向記者揮手致意，但沒有說話。

他今天一早就發推文說：「依我看，白宮外洩的許多消息是『假新聞』媒體製造的謊言。」

「當你在假新聞媒體看到『消息人士』說，而不指出名字，很可能那些消息人士根本不存在，而是假新聞寫手造出來的。假新聞是敵人！」

國家安全顧問麥馬斯特（HR McMaster）談及此事時表示，通常來說，「我們與若干國家有秘密溝通管道。這允許你以不張揚方式進行溝通。」他補充說：「我不會擔心此事。」

然而，美國國家安全局前局長海登（Michael Hayden）重砲批評庫許納涉嫌穿針引線建立秘密溝通管道，他說此事若屬實，顯露危險程度的無知或天真。他說他偏向「天真」是這件事的解釋，但不因此覺得安慰。

退役海軍軍官、恐怖主義兼情報專家南斯（Malcolm Nance）也表示：「這現在成了災難。從情報角度來看，這件事無從解釋。」他告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「這是美國公民與敵對政府勾結的諜報活動。」