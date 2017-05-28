法前總統戴高樂墓遭破壞 政要痛批「可鄙」

2017-05-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕法國前總統戴高樂（Charles de Gaulle）位於上馬恩省（Haute-Marne）的墓地，週六（27日）遭人破壞，墳上十字架被人推倒，法國政要紛紛譴責此事，當局也正在追捕2名嫌犯。

綜合外媒報導，法國警方表示，根據附近監視器錄下的畫面，一名年約30歲的男子涉嫌破壞戴高樂的墳墓，他爬上十字架，用力踢十字架的底座，直到它倒下。男子隨後離開墓地，搭上另一名男子的車離開。

官員表示，墳墓其他部分並未被破壞。當地市長（Pascal Babouot）說，他不認為該破壞行為背後有政治動機，但多名法國政要迅速譴責此事。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週日要求盡快修復墓地，並稱戴高樂的記憶對「所有法國人而言彌足珍貴」。

法國總理菲利普（Edouard Philippe）對此表示悲傷和驚恐，稱這是反法國行為。極右派政黨領袖勒班（Marine Le Pen）也稱破壞墳墓的行為「可鄙」。

戴高樂是法國20世紀重要人物，他在二戰期間領導法國抵抗納粹，創立第5共和國，並擔任總統10年直到1969年。戴高樂於1970年逝世，葬於上馬恩省北部的科隆貝萊斯-德埃格利塞（Colombey-les-Deux-Eglises）。