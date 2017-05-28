​50多男爭1女？英國度假沙灘出現青少年打群架

2017-05-28 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國今天發生一起青少年打群架的事件，50多位的少年在一處沙灘旁打成一片，而據傳打架起因是一位少女。

綜合外媒報導，英國肯特郡馬蓋特度假沙灘（Margate beach）今天發生一起打群架事件，共有50多位青少年參與其中。目擊者黑爾（Maxine Haher）表示，他聽到這些少年們是為一名女孩而起爭執，沒多久便有很多人圍了過來。

英國警方接獲通報後就出動警察，更派出直升機前往支援，所幸整起事件只造成一名少年頭部和眼睛受傷，他也已經被送往醫院。