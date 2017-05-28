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進駐開城工業區企業損失 南韓政府擬額外補償

開城工業園區在去年2月關閉，圖為南韓企業載滿存貨離開北韓。（資料照，美聯社）

2017-05-28  22:35

〔即時新聞／綜合報導〕開城工業區在去年關閉，根據南韓媒體報導，南韓統一部相關人士在今日透露，南韓政府計劃額外補償開城工業園區關閉，給進駐企業帶來的損失；統一部已向負責交接政權的國政企劃咨委會報告了此事。

《韓聯社》報導，自去年2月開城工業區全面停運後，南韓政府共向韓企補償5079億韓元（約147億元新台幣），占認定損失總額的72.5%，不過沒有參加「韓朝經合保險」的企業，所獲得的補償較少。

進駐開城工業區的南韓企業，在園區停運後，固定資產（生產設備等）和流動資產（原料、成品等）遭受了損失，固定資產已透過「韓朝經合保險」制度獲得補償，南韓統一部之後會把補償重點放在流動資產的損失上，不過統一部相關人士表示，具體的補償規模尚未確定。

報導稱，園區內的南韓企業認為，園區停運是官方政策所致，一直要求額外補償。

南韓統一部還計劃參考給開城南韓企業的補償比例，來補償2010年因天安艦事件對北韓制裁、2008年北韓金剛山觀光活動暫停給南韓企業造成的損失，在此之前，政府財政部門沒有出面補償損失。

報導提到，文在寅執政後，對北韓政策風向大變，加強補償。南韓統一部將在確定補償方針後，展開徹底調查，動用「韓朝經合基金」充當補償金。

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