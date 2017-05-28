美男曾胖到逾360公斤 甩肉229公斤後迎娶女友

2017-05-28 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州32歲男子喬伊（Joe Wexler）曾有嚴重的肥胖問題，體重曾重達近800磅（約362公斤），之後他參加了實境秀節目，透過手術、控制飲食等方式，在2年多的時間內減掉了505磅（約229公斤），體重來到287磅（約130公斤），也成功和女友步入禮堂。

喬伊是「TLC」節目《我600磅的人生》（My 600lb life）的出演者之一，當時他用暴飲暴食來抒發情緒，每天吃進大約1萬卡路里，他自述，小時候他總是希望得到父親的關懷，但總是得到敷衍的禮物回應。

喬伊的妹妹安妮（Annie）說，哥哥從小體型就很大，但父母離婚後，哥哥的體重開始失控。喬伊表示，他小時候可隨心所欲的想吃什麼就吃什麼。隨著體重不斷上升，喬伊開始無法正常行走，這也導致他失業，甚至出現了輕生念頭。

不過喬伊仍下定決心改變，認為減肥對大家都是好事，於是開始接受醫療諮詢。但醫師要求喬伊需減到650磅（約294公斤），才可以進行手術。

喬伊除了運動外，還接受心理諮詢，以控制他的情緒性暴飲暴食，終於達到了手術的要求。減肥成功後的喬伊向女友莎拉（Sarah）求婚，最後迎娶了莎拉，共組幸福的家庭。

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