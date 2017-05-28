黑人牧師稱可與上帝熱線 時機到要公開號碼

辛巴威牧師山陽葛瑞，自稱可與上帝通話。（圖翻攝自山陽葛瑞臉書）

2017-05-28 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕全球許多民眾透過信仰宗教，找尋心靈寄託，甚至期盼能親自與神交談，辛巴威布拉瓦尤市（Bulawayo）就有名32歲牧師山陽葛瑞（Paul Sanyangore），在眾目睽睽之下，掏出手機，與上帝「熱線」，還說時機成熟後，就會公佈上帝的電話號碼，信徒對此深信不疑。

綜合媒體報導，山陽葛瑞的行徑全被錄下放上網。從影片中可見，身著灰色西裝的山陽葛瑞，在某教會傳道時，突然對台下的信徒透露，「事實上，我有上帝的電話，若有需要，可致電給祂」。

接著，山陽葛瑞邀請1名婦女於台上跪下，開始拿起手機接收「來自天堂的指示」，與上帝展開簡短的「對話」，「哈囉，請問是天堂嗎？這裡有位女性同胞，祢有什麼話要告訴她嗎？」並將上帝的話，轉達給她。

山陽葛瑞提到，上帝跟我說，這位媽媽有兩個兒子，一個有癲癇、另一有氣喘，「祂要我告訴你，這些狀況會逐漸好轉」，中間還不時穿插「上帝爸爸，祢還有其他要交代的嗎？」彷彿煞有其事，連線結束後，觀眾歡呼聲不斷、現場響起如雷掌聲。

山陽葛瑞自稱，有天我在禱告時，耳邊傳來一道聲音，說了一組電話號碼，要我直接跟上帝聯絡；他承諾，待時機正確時，將會公佈這組號碼，造福信眾。這部影片目前累計逾58萬人次瀏覽，卻也獲得不少批評。

有網友表示，「靠，也太荒謬了吧」、「這個笑話褻瀆了上帝」、「他只是打給常在電影裡演上帝角色的摩根費里曼（Morgan Freeman）啦！」、「好蠢喔！居然有人相信」；也有人好奇，「好想知道上帝用哪支手機喔」；還有人調侃，「只有我注意到，他的手機根本沒有在通話中嗎？」報導指出，山陽葛瑞這種誇張的行徑，已非首次，先前接受辛巴威紙媒採訪時，還說自己能在水上行走、曾讓幾人死而復生。

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